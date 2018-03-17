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UFC Fight Nnight 127: Анкалаев уступил Крэйгу на последней секунде поединка
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UFC Fight Nnight 127: Анкалаев уступил Крэйгу на последней секунде поединка 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев неожиданно проиграл на турнире UFC Fight Night 127, который в эти минуты проходит в Лондоне. В дебютном бою под эгидой промоушна Анкалаеву противостоял британец Пол Крэйг.
Первые два раунда поединка прошли в плотной и вязкой борьбе, однако небольшое преимущество было на стороне Анкалаева. В заключительном раунде Магомед полностью взял ход боя под свой контроль, однако за секунду до его окончания он пропустил разительную атаку Крэйга и уступил, позволив тому провести удушающий приём.
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