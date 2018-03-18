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Волков: уверен, что самые тяжёлые победы ещё впереди
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Волков: уверен, что самые тяжёлые победы ещё впереди 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Vringe.com
Боец смешанных единоборств Александр Волков поделился впечатлениями от победы над экс-чемпионом промоушна Фабрисиу Вердумом, которую он добыл на турнире UFC Fight Night 127.
«Я счастлив, испытываю те чувства, какие и должен испытывать победитель. Это был по-настоящему сложный поединок для меня. Вердум очень хорошо подкован технически и он постоянно оказывал на меня давление. Я не совсем доволен ходом поединка, но доволен победой и нокаутом. В этом бою мне пришлось использовать не план «А» или «В», мне пришлось прибегнуть к плану «С». Но это случилось из-за того, что Фабрисиу был очень хорошо готов. Думаю, что тренировки в прошлом с Вердумом пригодились как мне, так и ему. Мы оба были более осторожными, потому что хорошо знали друг друга. Вердум знал, что я могу жёстко ударить, я же понимал, что Фабрисиу хорош в джиу-джитсу. Это был умный бой, в котором каждый ждал ошибки соперника. Я ждал его ошибки в стойке и я сделал свою работу. В общем, это была одна из самых тяжёлых моих побед, но уверен, что самые тяжёлые победы впереди», — рассказал Волков на пресс-конференции после поединка.
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