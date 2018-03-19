Волков заработал $ 134 тыс. за победу над Вердумом 

17 марта в Лондоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 127. По его результатам промоушн традиционно раздал участникам вечера ряд бонусов.
Российский боец Александр Волков, нокаутировавший Фабрисиу Вердума, получил чек на сумму $ 50 тыс. за представление вечера. При этом общий гонорар россиянина составил $ 134 тыс., тогда как побеждённый бразилец заработал более чем в два раза больше — $ 340 тыс. Именно гонорар Фабрисиу Вердума стал крупнейшим в прошедшем в Лондоне турнире.