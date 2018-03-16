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Александр Волков: Победа над Вердумом может серьезно приблизить меня к поясу
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Александр Волков: Победа над Вердумом может серьезно приблизить меня к поясу 

Советский спорт 12 часов назад
Фото: Советский спорт
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Волков проведет встречу с Вердумом в рамках UFC 127, которая пройдет 17 марта в Лондоне.
«Вердум считается одним из лучших тяжеловесов всех времен. В будущем я хотел бы тоже попасть в какой-нибудь исторический рейтинг. Возможная победа над таким серьезным соперником даст мне сильный толчок в этом плане. После боя со Штруве переподписали соглашение с UFC уже в третий раз. Получается, перед Штруве у нас был новый контракт, а после предложили еще более выгодное соглашение. По нему уже обсуждалось, какие гонорары у меня будут при чемпионском поединке. Также рассматривались и претендентские бои. В общем, на гораздо более светлую перспективу. Мой менеджер сказал, что поединок c Вердумом носит претендентский характер. Но я делю слова UFC на два и предполагаю, что может что-то поменяться — в июне, например, состоится интересное противостояние между Кертисом Блейдсом и Алистаром Оверимом. Загадывать не собираюсь, но победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу», — цитируют Волкова «Известия».
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