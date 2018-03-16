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Андрей Орловский против Тая Туйваса на UFC 225 — СМИ
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Андрей Орловский против Тая Туйваса на UFC 225 — СМИ 

Vringe.com 9 часов назад
Фото: Vringe.com
Как сообщает MMAFighting, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский (27-15) проведёт поединок против австралийского проспекта Тая Туйваса (7-0) в рамках турнира UFC 225, который состоится 9 июня в Чикаго (США).
На данный момент Орловский находится на полосе из двух побед, поочерёдно победив по очкам Жуниора Албини и Штефана Штруве.
Туйваса провёл два боя в UFC и оба выиграл досрочно в первом раунде, сокрушив Рашада Култера и Сайрила Аскера.
Ранее было официально объявлено, что главным событием UFC 225 станет реванш чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера и обладателя «временного» титула Йоэля Ромеро.
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