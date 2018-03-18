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Все результаты UFC Fight Night 127 в Лондоне: бонусы у Волкова, Крейга, Манува и Блаховича
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Все результаты UFC Fight Night 127 в Лондоне: бонусы у Волкова, Крейга, Манува и Блаховича 

Vringe.com 11 часов назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 127, который состоялся 17 марта в Лондоне (Англия). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Александр Волков и Пол Крейг (за «Выступление вечера»), а также Ян Блахович и Джими Манува (за «Бой вечера»).
Александр Волков (29-6) — КО 4 — Фабрисио Вердум (23-7-1) видео боя  Ян Блахович (21-7) — UD 3 — Джими Манува (17-3)
Том Дюкесной (15-2) — UD 3 — Террион Уэйр (17-7)
Леон Эдвардс (14-3) — ТКО 3 — Петер Соботта (17-5-1)
Чарльз Бёрд (9-4) — SBM 1 — Джош Филлипс (21-6)
Дэнни Робертс (14-3) — КО 2 — Оливер Энкамп (7-1)
Дэнни Хенри (11-2) — SBM 1 — Хаким Даводу (7-0-1)
Пол Крейг (9-2) — SBM 3 — Магомед Анкалаев (9-0) видео боя  Кэйджен Джонсон (22-11-1) — SD 3 — Стивен Рэй (21-7)
Дмитрий Сосновский (10-0) — SBM 2 — Марк Годбир (13-3) видео боя  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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