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Сосновский с победы дебютировал в UFC
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Сосновский с победы дебютировал в UFC 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Сегодня, 17 марта в Лондоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 127. В его рамках дебютный поединок под эгидой промоушна провёл тяжеловес Дмитрий Сосновский. Его соперником стал Марк Годбер.
Первый раунд встречи прошёл в равной и плотной борьбе. В концовке второго раунда россиянину удалось провести удушающий приём, что заставило рефери остановить поединок и зафиксировать досрочную победу Сосновского.
Таким образом боец одержал первую победу в UFC. Позже в рамках этого же турнира выступят ещё два россиянина — Магомед Анкалаев и Александр Волков.
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