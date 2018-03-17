Сосновский с победы дебютировал в UFC

Сегодня, 17 марта в Лондоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 127. В его рамках дебютный поединок под эгидой промоушна провёл тяжеловес Дмитрий Сосновский . Его соперником стал Марк Годбер.

Первый раунд встречи прошёл в равной и плотной борьбе. В концовке второго раунда россиянину удалось провести удушающий приём, что заставило рефери остановить поединок и зафиксировать досрочную победу Сосновского.