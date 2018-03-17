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Видео боя: Дмитрий Сосновский — Марк Годбир
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Видео боя: Дмитрий Сосновский — Марк Годбир 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC Fight Night 127 по правилам ММА между Дмитрием Сосновским (Россия) и Марком Годбиром (Англия), который состоялся 17 марта 2018 года в Лондоне (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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