Миочич — Волков. Когда состоится титульный бой и состоится ли вообще?

После победы над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC Fight Night 127 в Лодноне нокаутом в четвертом раунде российский тяжеловес Александр Волков значительно прибавит в рейтинге.

До боя он значился на седьмом месте в своем дивизионе, а Вердум — третьим. Если верить логике, то теперь Александр займет место поверженного 40-летнего бразильца и будет находиться в ТОП-3. Многие записали Волкова в главные фавориты на бой против чемпиона UFC в тяжелом весе, которым сейчас является американец хорватского происхождения Стипе Миочич . По логике вещей, именно он и должен стать следующим соперником Волкова, который, безусловно, четырьмя своими победами в октагоне заслужил право сразиться за пояс. Боссы UFC тоже не против такого сценария событий, однако, есть несколько причин, по которым российский спортсмен может в ближайшее время пролететь мимо титульника.

«Советский спорт» рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры Александра.

Бой против Миочича придется долго ждать

Волков бьет Вердума, а Анкалаев терпит курьезное поражение в UFC. Неделя ММА Стипе Миочич сейчас готовится к супербою против чемпиона в полутяжелом весе Даниэля Кормье , который состоится 8 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 226. До этой схватки еще 3,5 месяца, а это значит, что Волков подвисает в воздухе. Ему придется ждать титульный поединок где-то полгода, а это большой простой для активного и молодого претендента. К тому же, неизвестно, кто выйдет победителем в паре Миочич — Кормье. От этого зависит очень многое. Если победит Даниэль, то он заберет себе второй пояс и, вполне вероятно, на этой мажорной ноте может завершить карьеру. Тогда UFC разыграет вакантный пояс между Мстипе Миочичем и еще одним претендентом на пояс. Если же победит Миочич, то следующий поединок он проведет не раньше, чем в середине осени. Волкову придется очень долго ждать, или же, искать другие варианты и просить руководство промоушена дать ему еще один поединок. Но против кого? И нужно ли Александру рисковать? С одной стороны — ждать чемпиона полгода и находиться без бойцовской практики. С другой — ждать чемпиона и провести еще один рисковый, но важный с точки зрения поддержания формы поединок, который может закончиться плохо для нашего спортсмена.

Кто из ТОП-10?

Алистар Оверим и Кертис Блейдс будут выяснять отношения между собой на турнире UFC 225, который пройдет в Чикаго 10 июня. Значит эти парни отпадают.

Француз Фрэнсис Нганноу после поражения от чемпиона захочет провести следующий поединок в конце весны — в начале лета. Скорее всего, матчмейкеры UFC не дадут ему в соперники Александра Волкова. Вероятно, Нганноу сразится против новозеландца Марка Ханта или американца Деррика Льюиса, которым пока не назначили следующих поединков. Есть еще Кейн Веласкес, который впрочем, в рейтингах отсутствует по причине того, что не дрался очень давно. Однако, он уверяет, что скоро мы его увидим. Если он вернется в октагон, то бой против Волкова видится вполне вероятно.

С кем же проведет бой Александр, если не против Стипе Миочича или Даниэля Кормье?

Больше шансов увидеть его поединок против Кейна Веласкеса (50%), Деррика Льюиса (25%), Фрэнсина Нганноу (10%) или Марка Ханта (15%).

Есть еще несколько интересных соперников, но они не соответствуют интересам российского спортсмена. Это поляк Марчин Тыбура и победитель пары Алексей Олейник (Россия)/Джуниор Албини (Бразилия). Их поединок состоится 13 мая. Но эти парни находятся довольно далеко в рейтинге от Волкова.

Если Александр все-таки будет ждать чемпиона, то его титульный поединок состоится примерно в конце октября — начале ноября.