Боец ММА Волков: победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу

Боец смешанных единоборств Александр Волков заявил, что поединок с Вердумом может приблизить его к поясу, передает газета «Известия» 17 марта россиянин Александр Волков проведет свой четвертый поединок в самой престижной бойцовской организации — UFC. Его соперником станет 40-летний именитый бразилец Фабрисио Вердум, 8 лет назад досрочно победивший Федора Емельяненко и два года владевший чемпионским поясом сильнейшей лиги мира. Алистаром Оверимом. "Мой менеджер сказал, что поединок носит претендентский характер. Но я делю слова UFC на два и предполагаю, что может что-то поменяться — в июне, например, состоится интересное противостояние между Кертисом Блейдсом Загадывать не собираюсь, но победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу", — сказал он.