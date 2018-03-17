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Боец ММА Волков: победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу
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Боец ММА Волков: победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу 

Газета.Ru 6 часов назад
Боец смешанных единоборств Александр Волков заявил, что поединок с Вердумом может приблизить его к поясу, передает газета «Известия».
17 марта россиянин Александр Волков проведет свой четвертый поединок в самой престижной бойцовской организации — UFC. Его соперником станет 40-летний именитый бразилец Фабрисио Вердум, 8 лет назад досрочно победивший Федора Емельяненко и два года владевший чемпионским поясом сильнейшей лиги мира.
"Мой менеджер сказал, что поединок носит претендентский характер. Но я делю слова UFC на два и предполагаю, что может что-то поменяться — в июне, например, состоится интересное противостояние между Кертисом Блейдсом и Алистаром Оверимом.
Загадывать не собираюсь, но победа над Вердумом, конечно, сможет серьезно приблизить меня к поясу", — сказал он.
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