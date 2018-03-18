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Тренер: План Волкова был не попасть в ловушки Вердума
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Тренер: План Волкова был не попасть в ловушки Вердума 

Советский спорт 13 часов назад
Александр Волков: Надеюсь, Вердум получил не очень большой урон
Волков в четвертом раунде отправил своего соперника Фабрисио Вердума на настил, после чего начал добивать его. Рефери боя пришлось остановить поединок.
«План был не попасть в его ловушки и быть внимательным. Получилось то, что получилось. Бывает, что внутри клетки видно все по другому. Но Александр победил, и это важно», — приводит ТАСС слова Кияшко.
Тренер также сообщил, что команда Волкова теперь ждет предложений от UFC по следующему бою.
В активе 29-летнего Волкова 30 побед и шесть поражений. Россиянин является бывшим чемпионом Bellator.
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