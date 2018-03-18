Тренер: План Волкова был не попасть в ловушки Вердума

Александр Волков : Надеюсь, Вердум получил не очень большой урон

Волков в четвертом раунде отправил своего соперника Фабрисио Вердума на настил, после чего начал добивать его. Рефери боя пришлось остановить поединок.

«План был не попасть в его ловушки и быть внимательным. Получилось то, что получилось. Бывает, что внутри клетки видно все по другому. Но Александр победил, и это важно», — приводит ТАСС слова Кияшко.

Тренер также сообщил, что команда Волкова теперь ждет предложений от UFC по следующему бою.

В активе 29-летнего Волкова 30 побед и шесть поражений. Россиянин является бывшим чемпионом Bellator.