Как российский боец Волков нокаутировал бразильца Вердума в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков отправил в нокаут легенду ММА Фабрисио Вердума на вечере UFC Fight Night 127. Перед поединком Волков заявил, что попытается «доказать всему миру, что русские — крутые», несмотря на то, что он менее популярен, чем Хабиб Нурмагомедов или Александр Шлеменко . После победы россиянин потребовал себе поединок за титул и выразил надежду, что этот бой состоится осенью 2018 года — на первом вечере UFC в России.

В Лондоне на арене О2 состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 127, главным событием которого стала схватка тяжеловесов — легендарного бразильца Фабрисио Вердума и известного россиянина Александра Волкова.

40-летний латиноамериканец, который в свое время побеждал таких бойцов, как Федор Емельяненко , Кейн Веласкес и Алистар Оверим , стремился вернуться в элиту UFC и добиться титульного боя.

Такую же цель преследовал и 29-летний Волков — с той лишь разницей, что для него это восхождение на вершину — первое.

Соперники были отлично друг с другом знакомы, поскольку раньше тренировались вместе, и на контрольном взвешивании даже обошлось без оскорблений: бойцы предпочли не портить налаженные отношения.

Вердум лишь в шутку сделал вид, что намеревается ударить Волкова стулом, однако затем просто взгромоздился на сиденье и посмотрел на соперника сверху вниз.

«Мне кажется, сейчас пристально следят за Хабибом Нурмагомедовым и Александром Шлеменко. Моя персона все-таки более скромная. Конечно, поддержка растет, это чувствуется, — говорил боец в интервью «Известиям». — Однако мои мысли больше связаны с тем, что я представляю Россию для зарубежных зрителей и промоушенов, поэтому нельзя ударить в грязь лицом. Тот воспринял все как невинную забаву. Кроме того, перед боем россиянин отметил, что пока не особенно популярен среди родной публики.

Хочется говорить, что я русский, и поднимать наш флаг. Есть желание доказать всему миру, что русские — крутые.

У нас есть сила духа, техника и все остальное. Но, повторюсь, растущая поддержка болельщиков чувствуется, и это мотивирует».

После этого боя с Вердумом узнаваемость Волкова должна существенно возрасти. Россиянин одолел непростого соперника нокаутом в четвертом раунде при том, что первые два в основном отбивался.

Бразилец с ходу ринулся в атаку, пытался достать голову соперника ногой в прыжке, переводил поединок в партер и осыпал Александра ударами из доминирующей позиции.

Волков терпеливо держал оборону, не позволял Вердуму нанести себе серьезного урона и иногда сам отвечал меткими попаданиями. Так продолжалось до конца второго раунда, когда латиноамериканец в очередной раз затеял борьбу на настиле и попытался применить болевой прием, но не успел — гонг известил об окончании пятиминутки.

Казалось, что бой проходит под диктовку Вердума (по очкам он точно выигрывал на тот момент), однако Волков сохранял ледяное спокойствие.

С началом третьего раунда россиянин вдруг начал гораздо агрессивнее работать в стойке и обрушил на потратившего изрядные силы соперника град мощнейших ударов.

Под правым глазом бразильца появилось рассечение, но Александр не спешил превращать достигнутый успех в тотальное превосходство и методично выматывал противника. К четвертому раунду Вердум уже осознал, что сил почти не остается, и пошел на открытый обмен ударами в надежде на чудо.

Однако Волков несколькими точными попаданиями отправил бразильца на настил, а затем одним ударом отправил в нокаут. Рефери остановил поединок.

Это победа стала для россиянина 30-й в карьере (и 20-й, добытой нокаутом) при шести поражениях. Что касается Вердума, то он уступил в восьмой раз при 23 победах.

Поприветствовав английскую публику в микрофон (это вызвало неодобрительный гул зрителей — к России в Великобритании сейчас сложное отношение), Волков заявил, что желает получить бой за титул.

«На мой взгляд, я заслуживаю получить титульный бой. На данный момент у меня серия из четырех побед подряд (помимо Вердума, Волков одолел Тимоти Джонсона, Роя Нельсона и Штефана Штруве. — «Газета.Ru»). 7 июля в Лас-Вегасе состоится поединок между сильнейшими тяжеловесами UFC Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем. Очевидно, что Александр претендует на схватку с кем-то из них — уже после того, как эти двое решат судьбу чемпионского пояса в своем противостоянии.

Я одолел бывшего чемпиона UFC Вердума и парня, который побил действующего чемпиона UFC Миочича, — Штруве. Возможно, настало мое время.

Я был бы счастлив, если бы титульный поединок назначили на осень 2018 года — на первом турнире UFC в России. Я был бы счастлив, если бы UFC предоставила мне такую возможность. Я хочу привести UFC в Россию. Я мог бы стать бойцом, свершившим историю», — приводит слова Волкова Allboxing.ru.

Анализируя схватку с Вердумом, боец признался, что на старте все пошло совсем не так, как он рассчитывал.

Я не очень доволен тем, как проходил бой, потому что я мог бы сделать что-то иначе. Мне пришлось использовать план «Б» и план «В». То есть бой пошел по наихудшему сценарию. «В начале поединка было тяжело для меня со всех сторон: с точки зрения техники, с точки зрения давления.

Наши недавние совместные тренировки повлияли на нас обоих в этом поединке. Мы оба были более осторожны. Вердум знал, что я могу тяжело ударить. Я знал, что он очень хорош в джиу-джитсу. Это было умное сражение, в котором мы оба ждали ошибки соперника. Он ждал, когда я сделаю ошибку в партере. А я ждал его ошибки в стойке», — рассказал россиянин.

Волков также выразил сожаление из-за необходимости жестких действий в конце поединка.

Меня расстроило то, что Вердума пришлось добивать, нанести несколько ударов в конце. Я надеюсь, что он получил не очень большой урон. «Я думаю, что мы оба были немного расстроены нашими стратегиями.

Это бой и, к сожалению, мы должны делать свое дело на полную. У меня не было никакого злого умысла. Мы уважительно друг к другу относимся и, надеюсь, после боя будем общаться», — заявил россиянин.