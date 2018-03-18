Алексей Кунченко: Бутенко — более опытный боец и мне будет нелегко в бою с ним

Российский боец ММА, чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко поделился своими ожиданиями от поединка с украинцем Александром Бутенко . Бой пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 90.

«Сравнивая наши рекорды, видно, что у него было намного больше побед, но были и поражения. С другой стороны, поражения — это, безусловно, опыт, который он извлекал и становился сильнее. Бутенко — более опытный боец и мне будет нелегко в бою с ним, это будет ещё одно испытание, которое должен пройти для того, чтобы проверить на что я способен.

Во всех боях Александра, которые я смотрел, я ни разу не увидел, чтобы он с кем-то работал в стойке. Борьба — это его стихия, поэтому может будет огрызаться и бить, но он определенно всё время будет стараться перевести меня на землю. Человек так дерётся всю жизнь и было бы тяжело за короткий срок его переучить и сделать из него ударника. Да и зачем? У него есть преимущество в борьбе, и он будет это использовать, ему не нужно ничего придумывать», — приводит слова Кунченко М-1 Global.