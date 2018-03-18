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Алексей Кунченко: Бутенко — более опытный боец и мне будет нелегко в бою с ним
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Алексей Кунченко: Бутенко — более опытный боец и мне будет нелегко в бою с ним 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Российский боец ММА, чемпион M-1 Challenge в полусреднем весе Алексей Кунченко поделился своими ожиданиями от поединка с украинцем Александром Бутенко. Бой пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 90.
«Сравнивая наши рекорды, видно, что у него было намного больше побед, но были и поражения. С другой стороны, поражения — это, безусловно, опыт, который он извлекал и становился сильнее. Бутенко — более опытный боец и мне будет нелегко в бою с ним, это будет ещё одно испытание, которое должен пройти для того, чтобы проверить на что я способен.
Во всех боях Александра, которые я смотрел, я ни разу не увидел, чтобы он с кем-то работал в стойке. Борьба — это его стихия, поэтому может будет огрызаться и бить, но он определенно всё время будет стараться перевести меня на землю. Человек так дерётся всю жизнь и было бы тяжело за короткий срок его переучить и сделать из него ударника. Да и зачем? У него есть преимущество в борьбе, и он будет это использовать, ему не нужно ничего придумывать», — приводит слова Кунченко М-1 Global.
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