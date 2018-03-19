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Время Хабиба! Промо-ролик UFC к бою Нурмагомедов–Фергюсон
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Время Хабиба! Промо-ролик UFC к бою Нурмагомедов–Фергюсон 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
7 апреля в главном поединке турнира UFC 223 в Бруклине (США) состоится поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (25-0) и американцем Тони Фергюсоном (23-3). Представляем вашему вниманию промо-ролик UFC к этому бою.
Читайте также: Нурмагомедов: Мой бой с Фергюсоном — самый важный в UFC  Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несет ответственности за то, что она содержит. По этой же причине редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание.
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