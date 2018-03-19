Время Хабиба! Промо-ролик UFC к бою Нурмагомедов–Фергюсон

7 апреля в главном поединке турнира UFC 223 в Бруклине (США) состоится поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (25-0) и американцем Тони Фергюсоном (23-3). Представляем вашему вниманию промо-ролик UFC к этому бою.

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