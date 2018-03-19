Открытая тренировка Спивака и Асхабовых перед WWFC 10 в Киеве: фото

Пресс-релиз

В прошедший уикэнд в ТРЦ «Lavina Mall» состоялась открытая тренировка главных участников предстоящего международного турнира WWFC 10, который пройдёт 24 марта в киевском Дворце спорта. Свои фирменные боевые навыки и любимые приёмы многочисленной аудитории демонстрировали действующие чемпионы лиги — Сергей Спивак, а также братья Хасан и Хусейн Асхабовы.

Уникальный для Украины медиа-день, превратившийся в настоящий многочасовой марафон со спортивной и шоу составляющими, привлёк повышенное внимание как истинных любителей ММА, так и простых посетителей, собрав вокруг настоящий аншлаг.

Многочисленные автограф— и фотосессии чемпионов WWFC, судейский мастер-класс от спортивного директора лигиВладимира Шемарова, розыгрыши призов и подарков, возможность посостязаться со звёздными бойцами в компьютерной игре «UFC 3» на приставке Sony PlayStation 4 и свободное общение с главными действующими лицами грядущего турнира создали атмосферу увлекательного праздника, апогеем которого стали тренировочные перформансы уже хорошо знакомых публике бойцов. Пикантным заключением шоу-программы стал горячий конкурс-дефиле, на котором судейская коллегия отобрала Cage-girls для турниров лиги WWFC.

Напомним, что уже в эту субботу Сергей Спивак будет защищать чемпионский титул WWFC в тяжёлой весовой категории против хорвата Иво Кука. Чемпион в весе до 66 кг Хасан Асхабов встретится с претендентом из Беларуси Михаилом Одинцовым , а Хусейн Асхабов, которому принадлежит титул в весе до 61 кг, сразится с бразильцем Эдилсоном Тейшейрой.

«Я очень долго ждал своей первой защиты титула и уже очень соскучился по поединкам. Превосходно готов к бою и сделаю всё от меня зависящее, чтобы сохранить чемпионский пояс и порадовать публику ярким выступлением», — заявил Спивак.

«На предстоящем юбилейном турнире WWFC 10 впервые в истории состоятся сразу три боя за титулы чемпиона мира, а всего в клетку выйдут 12 пар представителей самых разных школ боевых искусств. Зрелище как всегда обещает быть незабываемым, и мы приглашаем всех убедиться в этом лично», — сказал президент WWFC Владимир Тесля.

«Мы по традиции постарались в очередной раз поднять планку нашего турнира на новый уровень, как в организационном плане, так и по части шоу-программы. Мы сознательно задаём серьёзный темп первым же турниром в 2018 году, чтобы потом с каждым новым шоу лишь увеличивать разгон», — подчеркнул вице-президент лиги Денис Перч.

Фото: пресс-служба WWFC

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