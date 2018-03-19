Флойд Мэйвезер намерен получить лицензию бойца ММА

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший прокомментировал ситуацию о своем переходе из классического бокса в смешанные единоборства. По словам американца, он намерен получить лицензию бойца ММА.

"Для всего необходимо время, — сказал Мэйвезер, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на TNZ. — Мы планируем подать заявку на получение лицензии и рассчитываем на то, что сможем драться".