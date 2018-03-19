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Флойд Мэйвезер намерен получить лицензию бойца ММА
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Флойд Мэйвезер намерен получить лицензию бойца ММА 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший прокомментировал ситуацию о своем переходе из классического бокса в смешанные единоборства. По словам американца, он намерен получить лицензию бойца ММА.
"Для всего необходимо время, — сказал Мэйвезер, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на TNZ. — Мы планируем подать заявку на получение лицензии и рассчитываем на то, что сможем драться".
Напомним, что ранее Мэйвезер опроверг информацию о том, что он готов провести еще один бой с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Американец сообщил, что готов сыграть с соперником в баскетбол, но не в ММА. В первом поединке между бойцами по правилам бокса победу техническим нокаутом одержал Мэйвезер.
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