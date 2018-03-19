Ещё
Мэйуэзер станет бойцом MMA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэйуэзер станет бойцом MMA 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер подал документы для получения лицензии бойца смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает TMZ.
«На все нужно время. Мы подали заявку на получение лицензии и надеемся, что я смогу участвовать в боях MMA», — заявил Мэйуэзер. Боксер не назвал точные сроки, но отметил, что это произойдет в ближайшее время.
41-летний спортсмен также рассказал, что уже начал тренировки в MMA. Он добавил, что подготовка к боям по правилам смешанных единоборств может занять шесть-восемь месяцев.
В начале февраля Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. Однако дата возможного боя не была обозначена.
В августе 2017-го между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся поединок по правилам бокса. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение