Волков: если бы я не добил Вердума, он пришёл бы в себя и начал бороться 

Россиянин Александр Волков, который отправил Фабрисиу Вердума в нокаут в четвёртом раунде на турнире UFC Fight Night 127, прокомментировал ситуацию с добиванием соперника и своими ощущениями от этого.
«Это всегда неприятно, но если бы я его не добил, он пришёл бы в себя и начал бороться, вязать. Пришлось выбирать между победой и продолжением боя. Я выбрал первое. Хорошо, рефери вовремя остановил бой, я не успел нанести Вердуму слишком много ударов. Судя по тому, что плохих новостей нет, с ним всё в порядке. Просто синяки. Последний раз мы виделись в октагоне. Насколько я знаю, Вердум сразу после боя отправился в госпиталь. По крайней мере, на пресс-конференции его не было», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.