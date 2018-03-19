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Рамзану Кадырову могут запретить поддержку бойцов UFC
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Рамзану Кадырову могут запретить поддержку бойцов UFC 

Чемпионат.com 27 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров, попавший под санкции США, может лишиться права поддерживать бойцов UFC, сообщает журналист Майк Расселл, занимающийся темой MMA.
По данным журналиста, власти США изучают ситуацию со спонсорской поддержкой ряда бойцов, которые выступают за клуб «Ахмат» и таким образом продвигают спортивную организацию на мировом уровне. Представителей США не устраивает, что глава Чечни имеет возможность отправлять деньги в США, несмотря на запрет.
О том, как это может сказаться на бойцах, которые получают финансовую поддержку, не сообщается.
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