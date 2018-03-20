Реванш. Промо-ролик UFC ко второму бою Роуз Намаюнас и Джоанны Еджейчик

7 апреля в рамках турнира UFC 223 состоится реванш чемпионки в минимальном весе Роуз Намаюнас (7-3) и бывшей обладательницы титула Джоанны Еджейчик (14-1). Напомним, что их первый бой в ноябре прошлого года завершился сенсационной победой Роуз нокаутом в первом раунде.

Предлагаем вашему вниманию промо-ролик UFC к предстоящему реваншу.

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