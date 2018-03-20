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Реванш. Промо-ролик UFC ко второму бою Роуз Намаюнас и Джоанны Еджейчик
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Реванш. Промо-ролик UFC ко второму бою Роуз Намаюнас и Джоанны Еджейчик 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
7 апреля в рамках турнира UFC 223 состоится реванш чемпионки в минимальном весе Роуз Намаюнас (7-3) и бывшей обладательницы титула Джоанны Еджейчик (14-1). Напомним, что их первый бой в ноябре прошлого года завершился сенсационной победой Роуз нокаутом в первом раунде.
Предлагаем вашему вниманию промо-ролик UFC к предстоящему реваншу.
Читайте также: Джоанна Еджейчик: Я по-прежнему чемпионка, а титул верну в мае  Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несет ответственности за то, что она содержит. По этой же причине редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание.
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