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UFC предложит Джошуа контракт на 500 миллионов долларов?
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UFC предложит Джошуа контракт на 500 миллионов долларов? 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: Vringe.com
Руководство UFC рассматривает возможность подписания контракта с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщает Telegraph. По информации источника, по условиям соглашения, 28-летний британец может заработать 500 миллионов долларов.
Отмечается, что глава UFC Дана Уайт 31 марта намерен посетить бой между Джошуа и Джозефом Паркером, который пройдет в Кардиффе. После завершения встречи он собирается встретиться с боксером и его командой.
Ожидается, что по контракт с UFC Джошуа будет получать по 50 миллионов долларов за бой. Таким образом, планируется, что британец проведет в промоушене 10 поединков.
Напомним, на профессиональном ринге в активе Джошуа 20 побед нокаутом в 20 боях.
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