UFC предложит Джошуа контракт на 500 миллионов долларов?

Руководство UFC рассматривает возможность подписания контракта с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа , сообщает Telegraph . По информации источника, по условиям соглашения, 28-летний британец может заработать 500 миллионов долларов.

Отмечается, что глава UFC Дана Уайт 31 марта намерен посетить бой между Джошуа и Джозефом Паркером , который пройдет в Кардиффе. После завершения встречи он собирается встретиться с боксером и его командой.

Ожидается, что по контракт с UFC Джошуа будет получать по 50 миллионов долларов за бой. Таким образом, планируется, что британец проведет в промоушене 10 поединков.

Напомним, на профессиональном ринге в активе Джошуа 20 побед нокаутом в 20 боях.