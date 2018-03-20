Конор Макгрегор — явный фаворит в возможном ММА-реванше с Флойдом Мэйуэзером

Накануне Флойд Мэйуэзер-младший заявил в интервью TMZ о намерении получить лицензию на выступления в ММА. По словам легендарного и богатейшего в истории боксёра, он никуда не собирается торопиться и всё хочет делать правильно, так что процедура может занять от полугода и больше.

Тем не менее, наиболее расторопные букмекеры уже начали принимать ставки на возможный реванш Флойда с Конором Макгрегором по правилам ММА. Неудивительно, что шансов Мэйуэзеру дают немного: Конор открылся фаворитом в соотношении 10 к 1.

И даже эти цифры, по словам спортивного аналитика Westgate Джона Мюррея, полностью не отражает реального соотношения сил: «Я думаю, шансов у Мэйуэзера намного меньше, но публика любит поддерживать андердога, так что слишком уж занижать коэффициенты не было смысла. Лично я ожидаю от боя какого-то нелепого спектакля, но правда в том, что он всё равно привлечёт куда больше внимания, чем любой поединок в UFC или боксе на сегодняшний день».

Напомним, что в августе прошлого года Мэйуэзер и Макгрегор встретились в боксёрском ринге, и Конор был прогнозируемо бит — технический нокаут в 10-м раунде.

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