Фрэнсис Энганну: Хочу Леснара! Леснара хочу!

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Энганну (11-2) заявил в эфире MMA Hour о желании сразиться с экс-чемпионом и звездой профирестлинга из США Броком Леснаром (5-3).

«Пожалуйста, Брок, возвращайся. Вернись, мой друг!, — просит Фрэнсис. — Мы должны добавить веселья в этот дивизион. Я хочу, чтобы ты дал мне этот чёртов бой, о котором я мечтаю уже очень давно».

Энганну боролся за титул UFC в январе этого года на UFC 220, но уступил по очкам действующему чемпиону Стипе Миочичу

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Леснар завершил выступления в промоушене после двух поражений нокаутом в первом раунде от Кейна Веласкеса и Алистара Оверима в 2010 году. В 2016-м Брок вернулся в UFC, победил по очкам Марка Ханта , но бой в итоге признали несостоявшимся, поскольку Леснар провалил допинг-тест. В последнее время появились слухи о его очередном возможном возвращении в октагон.

«Кто будет моим соперником, зависит от UFC. Есть много людей, которые хотят драться со мной. Я слышал, что сказал Марк Хант, и это был бы отличный бой. Но сам я хочу Брока. Брока Леснара», — настаивает Энганну.

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Источник: FightTime

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