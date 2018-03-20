Ещё
Фрэнсис Энганну: Хочу Леснара! Леснара хочу!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фрэнсис Энганну: Хочу Леснара! Леснара хочу! 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Энганну (11-2) заявил в эфире MMA Hour о желании сразиться с экс-чемпионом и звездой профирестлинга из США Броком Леснаром (5-3).
«Пожалуйста, Брок, возвращайся. Вернись, мой друг!, — просит Фрэнсис. — Мы должны добавить веселья в этот дивизион. Я хочу, чтобы ты дал мне этот чёртов бой, о котором я мечтаю уже очень давно».
Энганну боролся за титул UFC в январе этого года на UFC 220, но уступил по очкам действующему чемпиону Стипе Миочичу.
Проклятие снято! — подробный репортаж о поединке Миочич-Энганну
Леснар завершил выступления в промоушене после двух поражений нокаутом в первом раунде от Кейна Веласкеса и Алистара Оверима в 2010 году. В 2016-м Брок вернулся в UFC, победил по очкам Марка Ханта, но бой в итоге признали несостоявшимся, поскольку Леснар провалил допинг-тест. В последнее время появились слухи о его очередном возможном возвращении в октагон.
«Кто будет моим соперником, зависит от UFC. Есть много людей, которые хотят драться со мной. Я слышал, что сказал Марк Хант, и это был бы отличный бой. Но сам я хочу Брока. Брока Леснара», — настаивает Энганну.
Читайте также: Кейн Веласкес не прочь отобрать у Брока Леснара пояс чемпиона в рестлинге
Источник: FightTime
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Прямая онлайн трансляция UFC в Лондоне: Александр Волков — Фабрисио Вердум, Магомед Анкалаев, Дмитрий Сосновский Интервью Александра Волкова — о победе над Вердумом Видео боя: Дмитрий Сосновский — Марк Годбир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018213
Скончался Юрий Шаталов5
Кафельников закрутил роман cо стюардессой3
Необъяснимая смерть спившейся звезды спорта4
Новая форма сборной РФ20
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение