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Рамзан Кадыров: «США выбрали спорт, чтобы давить на Россию»
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Рамзан Кадыров: «США выбрали спорт, чтобы давить на Россию» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство критикой со стороны американских СМИ и функционеров в свой адрес в связи с деятельностью клуба «Ахмат». Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.
— США выбрали спорт, чтобы давить на Россию. Так было с Олимпиадой в Пхенчхане. Неразвитые физически чиновники пытаются политизировать спортивные организации, — написал в своем Телеграме Кадыров. — Теперь США не нравится, что в UFC выступают бойцы клуба «Ахмат», и решили проверить нет ли в моей дружбе со спортсменами финансового вопроса. США даже не подозревают, что никто никому ничего не платит. И что люди могут что-то делать по велению сердца. По дружбе.
США могут не тратить время на очередное расследование в отношении меня, ведь это только трата сил, денег, а в итоге расстройство — того, что так долго искали, не существует. Так вот, я не руководитель клуба «Ахмат», не спонсор его. Это очередная чушь и политизированная ерунда. Помимо «Ахмата» у нас есть и другие клубы: «Беркут», «Эдельвейс». Название «Ахмат» носит футбольный, бойцовский, боксерский и другие клубы.
Клуб «Ахмат» может поощрять, дарить подарки спортсменам — футболистам, бойцам, боксерам. Я к этому отношения не имею, у меня нет никаких счетов, нет компаний, фирм.
Это очередной трюк американских «демократов». Если им не нравится, что наши бойцы выступают в UFC, то есть и другие турнирные площадки. Активно развиваются и проводят бои на высшем уровне в Японии, Китае, многих других странах, к примеру ONE FC — Cингапур, Jungle Fight — Бразилия, WFCA — Россия. Наши бойцы показывают высший уровень по линии MMA. Они готовы доказывать это в клетке, на ринге, на ковре, на татами, но избавьте их от политической площадки. Займитесь сами спортом, это выбьет из вас популизм и политическую ересь, даст уравновешенность, кровообращение улучшится, и голова лучше работать станет.
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