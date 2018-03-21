Фрэнки Эдгар и Каб Суонсон договорились о реванше

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар (22-6-1) и Каб Суонсон (25-8) проведут реванш в рамках полулёгкой категории на турнире UFC Fight Night 128, который состоится 21 апреля в Атлантик-Сити (США). О бое ещё не объявлено официально, но многочисленные источники свидетельствуют, что договорённости достигнуты.

Напомним, что первый бой Эдгара и Суонсона состоялся в ноябре 2014 года и завершился досрочной победой Фрэнки сабмишеном на последних секундах пятого раунда. Эдгар должен был побороться за титул в полулёгком весе, но из-за травмы чемпиона, Макса Холлоуэя, согласился выйти на ещё один претендентский бой и был нокаутирован Брайаном Ортегой в начале марта на UFC 222.

Примечательно, что Суонсон выйдет в октагон также после досрочного поражения от Ортеги, которое приключилось в декабре прошлого года, когда Брайан взял его на гильотину во втором раунде.