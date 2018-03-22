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Кевин Ли: готов провести бой с Нурмагомедовым в России
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Кевин Ли: готов провести бой с Нурмагомедовым в России 

Чемпионат.com 1 час назад
Американский боец UFCКевин Ли подчеркнул, что он готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в России.
«Думаю, имеет смысл организовать наш бой с Хабибом после наших побед. Посмотрим, как всё пойдёт. Обычно я планирую бои на год вперёд, так что посмотрим. Думаю, я интересный соперник в лёгком весе. Бой с Хабибом хорошо можно продать, как и реванш с Тони Фергюсоном или бой с Макгрегором. Я согласен провести бой с Хабибом в сентябре в России. Я готов к этому. Я всегда готов к тому, чтобы выйти на территорию соперника. Готов победить Барбозу в Нью-Джерси, Хабиба в России и готов на бой с Конором на стадионе в Ирландии», — приводит слова Кевина Ли BJPenn.
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