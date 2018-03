Кевин Ли — Нурмагомедову: Ты подписал контракт и все равно слился. Заткнись

Напомним, Ли проиграл своему соотечественнику удушающим приемом.

"У меня была инфекция, но я вышел и сделал вес. Ты же подписал контракт и все равно слился. Заткнись", — написал Ли в своем Twitter.

I actually showed up and made weight through an infection @TeamKhabib. You sign contracts and still find a way to bitch out. FOH https://t.co/WS72wMuXLD

— Kevin MTP Lee (@MoTownPhenom) 19 марта 2018 г.

Нурмагомедов должен был провести бой против Фергюсона в прошлом году, но тогда поединок не состоялся из-за проблем россиянина со здоровьем.

Отметим, что 7 апреля Хабиб встретится с Тони на турнире UFC 223.