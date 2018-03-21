Ли — Нурмагомедову: ты подписал контракт на бой и нашёл повод слиться

Американский боец ММА Кевин Ли ответил на критику российского претендента на титул UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова . Ранее Нурмагомедов подчеркнул, что Кевину Ли не хватило смелости в поединке с Тони Фергюсоном , из-за чего он и потерпел поражение. Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 7 апреля на шоу UFC 223.

«Несмотря на инфекцию, я вышел и сделал вес. Ты же подписал контракт и при этом всё равно нашёл способ слиться. Заткнись», — написал Кевин Ли в на своей странице в «Твиттере».