Аманда Нуньеш не хочет третий бой с Валентиной Шевченко

Бразильская чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньеш (15-4) прокомментировала желание Валентины Шевченко (15-3) провести с ней третий поединок, после того как завоюет титул в наилегчайшей категории.

«Я не беспокоюсь о Шевченко. Это просто Валентина. Она будет говорить обо мне. Знаете, я — лучшая, и именно поэтому она обо мне говорит, — приводит слова Нуньеш bjpenn.com. — Я дважды победила Шевченко. У неё была возможность победить меня, и этим всё сказано. Во втором поединке она показала несколько фишек, но я не думаю, что она заслужила пояс, ведь ей не удалось остановить меня. То же самое было и в первом бою».

«Сейчас я сосредоточена на поединке с (Ракель) Пеннингтон, и мне трудно говорить о том, что будет дальше. Сперва надо разобраться с ней. Я лучшая в своём дивизионе, и мне хочется проявить себя еще больше — спуститься в наилегчайший вес и попытаться забрать пояс там, либо подняться в полулёгкий — иногда приходится идти на такое, чтобы оставаться на вершине», — отметила Аманда.

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Источник: Blood&Sweat

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