Нуньес: мне не интересен третий бой с Шевченко

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес не собирается проводить третий поединок с Валентиной Шевченко , которая после поражения 9 сентября 2017 года в США приняла решение опуститься в недавно открытую категорию наилегчайшего веса.

«Мне не интересен третий бой с Шевченко. Валентина может говорить что угодно, потому что я лучшая, но она недостаточно хороша, чтобы победить меня. У неё было две попытки, в которых она проиграла. О чём тут ещё говорить? Сейчас я раздумываю над тем, опуститься в наилегчайший вес или подняться в полулёгкий, но в любой категории я хочу стать лучшей», — сказала Нуньес BJ Penn.