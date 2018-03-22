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Нуньес: мне не интересен третий бой с Шевченко
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Нуньес: мне не интересен третий бой с Шевченко 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: superkarate.ru
Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес не собирается проводить третий поединок с Валентиной Шевченко, которая после поражения 9 сентября 2017 года в США приняла решение опуститься в недавно открытую категорию наилегчайшего веса.
«Мне не интересен третий бой с Шевченко. Валентина может говорить что угодно, потому что я лучшая, но она недостаточно хороша, чтобы победить меня. У неё было две попытки, в которых она проиграла. О чём тут ещё говорить? Сейчас я раздумываю над тем, опуститься в наилегчайший вес или подняться в полулёгкий, но в любой категории я хочу стать лучшей», — сказала Нуньес BJ Penn.
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