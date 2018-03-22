Соннен: авторитет самбо поддерживает только армия России

Известный боец смешанных единоборств Чейл Соннен, ранее выступавший в UFC, а сейчас проводящий бои в Bellator, раскритиковал самбо как вид спорта.

«Самбо — это не спорт, а какой-то фейк, потому что в MMA нет ни одного самбиста-чемпиона или даже претендента на титул, пришедшего в октагоне из самбо. Весь секрет самбо в том, что им занимается русская армия, что и придаёт этому занятию авторитет. Всё дело в том, что часто хорошие и успешные русские бойцы просто отдают дань уважения самбо, не говоря о том, что научились всему, что умеют, в борьбе или других видах спорта», — заяви Соннен в своём видеоролике