Экс-чемпион против экс-претендента: в UFC объявили о бое Руа и Оздемира

Недавний претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волкан Оздемир (15-2) проведёт поединок с экс-чемпионом из Бразилии Маурисио Руа (25-10) на турнире UFC Fight Night 129, который состоится 19 мая в Чили. Бой подтверждён официально.

Оздемир мог завоевать титул 20 января этого года на турнире UFC 220 в Бостоне (США), но потерпел досрочное поражение (ТКО 2) от действующего чемпиона Даниэля Кормье . Перед этим Волкан одержал две победы нокаутом в первом раунде, сокрушив представителей топ-15 Мишу Циркунова и Джими Манува.

Руа ведёт серию из трёх побед подряд, но не выходил в октагон уже больше года — с 11 марта 2017-го, когда остановил в 3-м раунде Жана Вильянте.

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