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Экс-чемпион против экс-претендента: в UFC объявили о бое Руа и Оздемира
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Экс-чемпион против экс-претендента: в UFC объявили о бое Руа и Оздемира 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Недавний претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волкан Оздемир (15-2) проведёт поединок с экс-чемпионом из Бразилии Маурисио Руа (25-10) на турнире UFC Fight Night 129, который состоится 19 мая в Чили. Бой подтверждён официально.
Оздемир мог завоевать титул 20 января этого года на турнире UFC 220 в Бостоне (США), но потерпел досрочное поражение (ТКО 2) от действующего чемпиона Даниэля Кормье. Перед этим Волкан одержал две победы нокаутом в первом раунде, сокрушив представителей топ-15 Мишу Циркунова и Джими Манува.
Руа ведёт серию из трёх побед подряд, но не выходил в октагон уже больше года — с 11 марта 2017-го, когда остановил в 3-м раунде Жана Вильянте.
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