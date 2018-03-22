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Фабрисио Вердум: я проиграл Волкову и своим ошибкам
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Фабрисио Вердум: я проиграл Волкову и своим ошибкам 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известный бразильский мастер смешанных единоборств Фабрисио Вердум, который на очередном турнире американской лиги UFC в столице Великобритании проиграл российскому тяжеловесу Александру Волкову, сообщил журналистам, что совершил слишком много ошибок.
"Не умаляю заслуг Волкова, он хорошо дрался и защищался в партере, но я думаю, что моим главным врагом было нетерпение, — цитирует Вердума Спортс.Ru со ссылкой на MMA Fighting. — Если бы я был более терпелив, бой сложился бы иначе. Я кинулся в размен, и это было неразумно. Впрочем, легко говорить об этом после боя".
По словам бразильца, все три раунда он навязывал Волкову темп: «И я их выиграл, но нужно было больше дышать. Это как в игре на PlayStation: уровень энергии падает, а потом снова растет. Я немного восстановился, но энергии было слишком мало, чтобы идти в такие размены ударами. При этом, повторюсь, я не умаляю заслуг Волкова».
Еще, как признался Вердум, его серьезно беспокоил затекший глаз: «Волков хорошо попал по нему локтем в первом раунде. В третьем раунде он нанес еще одно рассечение, и мне пришлось драться на автопилоте. Этот удар сильно повлиял на мое выступление, и это заслуга Волкова».
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