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Лобов не боится увольнения из UFC
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Лобов не боится увольнения из UFC 

Чемпионат.com 2 часа назад
Ирландско-российский боец UFC Артём Лобов подчеркнул, что он не боится потенциального увольнения из UFC, поскольку у него есть предложения от других организаций.
«Моя карьера находится в моих руках, я сам создаю себе перспективы. Есть много ребят в UFC, которые буквально молятся, чтобы их не уволили, потому что они не знают, что делать в таком случае дальше. Я не из таких. Если я покину UFC, то у меня есть план. У меня есть предложения из бокса, К-1, других организаций ММА. И это были предложения, превышающие мою зарплату в UFC», — приводит слова Артёма Лобова BJPenn.
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