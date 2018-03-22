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Артем Лобов: У меня есть много предложений вне UFC
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Артем Лобов: У меня есть много предложений вне UFC 

Советский спорт 1 час назад
— Моя карьера в моих руках, и я сам создаю себе возможности. Я вижу много парней в UFC, которые молятся, чтобы их не уволили, а когда их увольняют, то они не знают, что делать. Я все время вижу это. Я не из таких парней.
Если меня уволят, то у меня есть план действий. Это то, о чем я уже говорил. У меня были предложения из мира бокса, у меня предложения из К-1, у меня были предложения от других ММА-организаций. Это не были какие-то дерьмовые маленькие предложения. Они были больше, чем в UFC. Они были на очень, очень хороших условиях, — заявил Лобов.
Артем Лобов проиграл 4 из 6 последних боев в смешанных единоборствах.
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