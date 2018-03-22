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Вердум назвал причины поражения от Волкова
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Вердум назвал причины поражения от Волкова 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум рассказал о причинах поражения от россиянина Александра Волкова. По словам бразильца, ему не хватило терпения и помешал разбитый глаз.
— Не принижая заслуг Волкова, а он хорошо боролся и защищался, хочу сказать, что мне не хватило терпения, — цитирует Вердума, — mmafighting.com. — Если бы я еще чуть-чуть потерпел, то итог был бы другим. Мне не нужно было устраивать этот размен ударами. Нужно было больше дышать. Я выдерживал темп три раунда, у меня было преимущество, однако энергии не хватило.
Я уже не мог утраивать размен ударами. Другая проблема — мой глаз. Волков попал локтем по нему в первом раунде, в третьем я получил рассечение. Поэтому пришлось действовать на автопилоте. Однако это заслуга Волкова.
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