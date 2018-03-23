Шальной Шаолиньский монах уничтожает бойцов ММА на ринге

Китайская народная примета гласит: «Если ты встpетишь на доpоге шаолиньского монаха, удаpь его по лицу. Если это будет настоящий шаолиньский монах, ты ему по лицу не попадешь, если это будет ученик шаолиньских монахов, он будет благодаpен тебе за уpок, если это будет пpоходимец в одежде шаолиньского монаха, то так ему и надо».

Но мы бы не советовали вам рисковать. При виде человека в желтой рясе лучше и вовсе перейти на другую сторону дороги — кто знает, а вдруг вы повстречали самого Лу Илуна.

Он первый реальный монах Шаолиня, выступающий на ринге. Критики верят, что техника Лу — всего лишь стилизация под знаменитый Шаолиньцюань, но посмотрите-ка сами. Разве похоже на стилизацию?

Бои Лу Илуна похожи на настоящее шоу. Да жесткое, но очень зрелищное. Боец максимально уверен в себе, ничего не доказывает ни сопернику, ни зрителю. Лишь демонстрирует свое мастерство!

К сожалению, Лу выступает только в промоутингах Юго-Восточной Азии. Увидеть бы такого бойца в деле!