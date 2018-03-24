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Взвешивание участников WWFC 10 в Киеве: результаты и фото
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Взвешивание участников WWFC 10 в Киеве: результаты и фото 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
23 марта в ТРЦ «Lavina Mall» прошла официальная процедура взвешивания участников масштабного международного турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 10, который состоится 24 марта в киевском Дворце спорта. Главным событием файткарда из 12-ти поединков станут три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.
Чемпион в тяжёлой категории Сергей «Полярный Медведь» Спивак (7-0) встретится со словацким «Скорпионом» Иво Куком (12-9); обладатель титула WWFC в весе до 66 кг Хасан «Чёрный Волк» Асхабов (15-2) проведёт защиту против претендента из Беларуси Михаила «Танцора» Одинцова (10-1); а Хусейн «Лев» Асхабов (14-0), будет отстаивать титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг в бою против опытного бразильца Эдилсона Тейшейры (25-13-2).
Результаты взвешивания участников WWFC 10  Артём Будур (65,9 кг) — Анзор Чакаев (65,7 кг)
Магомед Сатуев (62,6 кг) — Богдан Куделя (62,4 кг)
Теймур Рахимов (57,1 кг) — Джамал Гебенов (57,2 кг)
Малач Алиев (67,8 кг) — Вугар Кяримов (66,3 кг)
Иван Дзябенко (62,4 кг) — Егор Бровко (61,9 кг)
Александру Инсурацел (64 кг) — Александр Лунга (63,7 кг)
Руслан Хажмурзаев (66,1 кг) — Морган Шаррье (65,4 кг)
Кирилл Горобец (71,4 кг) — Владислав Хорошевский (71,3 кг)
Михаил Котруцэ (77,3 кг) — Энтони Грондин (77,3 кг)
Хусейн Асхабов (61,2 кг) — Эдилсон Тейшейра (61,2 кг)
Хасан Асхабов (66,1 кг) — Михаил Одинцов (66,1 кг)
Сергей Спивак (108 кг) — Иво Кук (100 кг)
Владимир Тесля, президент WWFC: «Побеждает всегда сильнейший, поэтому для меня фавориты на предстоящем турнире — те, кто лучше подготовился и в итоге лучше проявит себя в клетке. Каких-то особенных предпочтений у меня нет — для меня сильнейший тот, кто больше старается и в итоге заслуженно побеждает».
Денис Перч, вице-президент WWFC: «С моей стороны было бы несправедливо признаваться в симпатиях по отношению к кому-то из бойцов, поэтому скажу так — очень хотелось бы, чтобы ярко себя проявили и чемпионы, и претенденты. И пусть победят сильнейшие».
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