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Александр Волков: «Я алкофобией не страдаю»
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Александр Волков: «Я алкофобией не страдаю» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Претендент на титул чемпиона UFC Александр Волков подчеркнул, что не испытывает проблем с алкоголем. По его словам, он не отказывается от горячительных напитков, но всегда знает меру.
— Как с алкоголем у вас? К примеру, ваш коллега Александр Шлеменко выступает за полный отказ от него.
— Я алкофобией не страдаю. В хорошем месте, в хорошей компании — почему не выпить? Конечно, у меня есть опыт употребления алкоголя, я учился в университете, мы отмечали закрытие сессий — все это было. Со временем интерес напиться у меня пропал, а употребить хороший алкоголь в приятной компании — я не вижу в этом ничего плохого. Есть такие, кто после одной рюмки теряет голову, но я знаю, сколько могу выпить, чтобы не опьянеть.
Полностью интервью Волкова
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