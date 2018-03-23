Александр Волков: «Я алкофобией не страдаю»

Претендент на титул чемпиона UFC Александр Волков подчеркнул, что не испытывает проблем с алкоголем. По его словам, он не отказывается от горячительных напитков, но всегда знает меру.

— Как с алкоголем у вас? К примеру, ваш коллега Александр Шлеменко выступает за полный отказ от него.

— Я алкофобией не страдаю. В хорошем месте, в хорошей компании — почему не выпить? Конечно, у меня есть опыт употребления алкоголя, я учился в университете, мы отмечали закрытие сессий — все это было. Со временем интерес напиться у меня пропал, а употребить хороший алкоголь в приятной компании — я не вижу в этом ничего плохого. Есть такие, кто после одной рюмки теряет голову, но я знаю, сколько могу выпить, чтобы не опьянеть.

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