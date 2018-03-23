Волков показал, как ему заклеивают рассечение после боя с Вердумом (18+)

Претендент на титул чемпиона UFC Александр Волков опубликовал в Инстаграме видео, как ему заклеивают рану после победы над Фабрисиу Вердумом.

"Надеюсь это не станет доброй традицией. Медицинский кабинет сразу после боя. Ну и передовые технологии обработки сечек", — прокомментировал Волков видео.

Надеюсь это не станет доброй традицией) Медицинский кабинет сразу после боя. Ну и передовые технологии обработки сечек.

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 23 Мар 2018 в 10:03 PDT Полгода назад Волков после победы над Штефаном Штруве показал, как врачи зашивают ему рассечение.

Слабонервным не смотреть❌❌❌ Обратная сторона нашего спорта… Анастезию и антисептики в Голландии не практикуют, снято без дублеров🤕 P. S. : Теперь я достоин черного пояса по карате Кочергина😎 #ufc #strelapromotion #strelateam #reebok #reebokrussia #fightwearru #alexandervolkov7

Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 5 Сен 2017 в 8:30 PDT