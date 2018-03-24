Российские танцоры выступят в третьей разминке

Сегодня, 22 марта, завершится чемпионат мира по фигурному катанию в Милане. Последними на лёд выйдут танцевальные пары с произвольными танцами.
Российские пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро будут кататься в третьей, предпоследней разминке.
Степанова и Букин покажут произвольный танец третьими (13-й номер), Загорски и Гурейро выступят последними в разминке (15-й номер). В коротком танце Степанова и Букин набрали 74,51 балла (7-е место), Загорски и Гурейро — 72,45 (8-е).
Пять лучших пар по итогам короткого танца будут кататься в четвёртой разминке. Французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, лидеры соревнований, выступят третьими в разминке (83,73 балла после первой части турнира).
Начало произвольного танца — 17.20 по московскому времени.