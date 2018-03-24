Российские танцоры выступят в третьей разминке

Российские танцоры покажут произвольные программы на ЧМ в третьей разминке

Сегодня, 22 марта, завершится чемпионат мира по фигурному катанию в Милане. Последними на лёд выйдут танцевальные пары с произвольными танцами.

Степанова и Букин покажут произвольный танец третьими (13-й номер), Загорски и Гурейро выступят последними в разминке (15-й номер). В коротком танце Степанова и Букин набрали 74,51 балла (7-е место), Загорски и Гурейро — 72,45 (8-е).

Пять лучших пар по итогам короткого танца будут кататься в четвёртой разминке. Французы Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон , лидеры соревнований, выступят третьими в разминке (83,73 балла после первой части турнира).

Начало произвольного танца — 17.20 по московскому времени.