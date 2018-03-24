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USADA признала Барнетта невиновным
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USADA признала Барнетта невиновным 

Советский спорт 4 часа назад
Бывший чемпион UFC Джош Барнетт признан невиновным в применении допинга. Американское антидопинговое агентство (USADA) полностью опрадало 40-летнего американца, который 9 декабря 2016 года сдал положительный допинг-тест на остарин.
Команде Барнетта удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через загрязненную пищевую добавку.
«Учитывая предоставление источника загрязненной добавки, а также заботу и усердие спортсмена в приеме продуктов, которые он употребляет, арбитраж решил, что общественное порицание будет достаточной мерой наказания», — говорится в пресс-релизе USADA.
Добавим, что на счету Барнетта 35 побед в 43 поединках в ММА.
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