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Роган: UFC стоит разрешить удары головой
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Роган: UFC стоит разрешить удары головой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Постоянный комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что организаторам боёв в ММА нужно отменить запрет на использование ударов головой, который был введён в 1997 году.
«Я считаю, что можно вернуть удары головой. Не понимаю, почему бить соперника локтем по лицу считается позволительным, а головой — нет. Это очень эффективный приём, особенно, когда тебя связали в гарде. В такой ситуации ты можешь ударить оппонента головой, и он не сможет тебе ответить тем же», — приводит слова Рогана Fight Space World.
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