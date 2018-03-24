Роган: UFC стоит разрешить удары головой

Постоянный комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что организаторам боёв в ММА нужно отменить запрет на использование ударов головой, который был введён в 1997 году.

«Я считаю, что можно вернуть удары головой. Не понимаю, почему бить соперника локтем по лицу считается позволительным, а головой — нет. Это очень эффективный приём, особенно, когда тебя связали в гарде. В такой ситуации ты можешь ударить оппонента головой, и он не сможет тебе ответить тем же», — приводит слова Рогана Fight Space World.