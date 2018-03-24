Ещё
Тайрон Вудли: Мэйвезеру не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайрон Вудли: Мэйвезеру не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли 

Советский спорт 54 минуты назад
— Думаю, мы начнем готовиться на следующей неделе. Сделаем упор на стратегии работы в октагоне и, вероятно, проведем несколько тренировочных сессий. Флойду не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли, или за ночь завоевать черный пояс.
Он должен быть в состоянии останавливать подобные действия соперников. Я думаю, что он сможет перестроиться и добиться успеха, — заявил Вудли.
Напомним, в 2017 году Флойд Мэйвезер одержал победу в поединке по правилам бокса над звездой UFC Конором Макгрегром.
Позднее стало известно о том, что Мэйвезер намерен выступить в смешанных единоборствах.
Советский спорт: последние новости
Мэйвезер собирается получить лицензию ММА Кевин Ли: Готов провести бой против Нурмагомедова в России Волков нокаутировал Вердума в главном поединке UFC Fight Night 127
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву50
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой98
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео2
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ98
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение