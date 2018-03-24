Тайрон Вудли: Мэйвезеру не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли

— Думаю, мы начнем готовиться на следующей неделе. Сделаем упор на стратегии работы в октагоне и, вероятно, проведем несколько тренировочных сессий. Флойду не нужно учиться бить ногами, как Брюс Ли , или за ночь завоевать черный пояс.

Он должен быть в состоянии останавливать подобные действия соперников. Я думаю, что он сможет перестроиться и добиться успеха, — заявил Вудли

Напомним, в 2017 году Флойд Мэйвезер одержал победу в поединке по правилам бокса над звездой UFC Конором Макгрегром.

Позднее стало известно о том, что Мэйвезер намерен выступить в смешанных единоборствах.