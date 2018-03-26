Бывший соперник Нурмагомедова и Фергюсона — о шансах Тони и силе Хабиба

Небезызвестный американский боец UFC Майкл Джонсон поделился мнением о предстоящем поединке за титул чемпиона в лёгком весе между своим соотечественником Тони Фергюсоном (23-3) и россиянином Хабибом Нурмагомедовым (25-0), который состоится 7 апреля в Бруклине (США) и станет главным событием турнира UFC 223.

Необходимо отметить, что Джонсон выходил в клетку против обоих бойцов: в мае 2012 года он победил Фергюсона единогласным решением судей, а Нурмагомедову проиграл досрочно сабмишеном (болевым на руку) в третьем раунде в ноябре 2016 года.

Читайте также: Чел Соннен: Самбо — отстой, но Хабиб — нет «Ключ к победе над Хабибом — избегать партера и держать его на дистанции, заставить его двигаться. У Тони отличные работа ног и кардио, и ему стоит как можно дольше оставаться вне досягаемости захватов Хабиба, — отметил Майкл в интервью официальному сайту промоушена. — Хабиб должен будет прессинговать его и повалить на канвас. Он всегда нацелен на это, все это знают, все мы тренировались, чтобы не дать ему сделать это, но ещё никому не удалось остановить его. Поэтому мы все с нетерпением ждём их поединка, чтобы узнать, станет ли Тони первым, кто сможет остановить прессинг Хабиба.

«Думаю ли я, что это ему удастся? — спрашивает сам себя Джонсон. — Нет, я так не думаю, но я считаю, что у него есть навыки, чтобы завязать Хабиба в партере или подниматься в стойку. Я могу с уверенностью сказать, что прессинг у Хабиба сильнее, чему у всех бойцов, с которыми я сталкивался, и что он просто другой. Когда он прессингует тебя или оказывается на тебе сверху, он ощущается как средневес или полутяж. Не знаю, это техника такая, или он просто настолько силён. Скорее всего, и то и другое».

Источник: Blood&Sweat

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