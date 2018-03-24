Чел Соннен: Самбо — отстой, но Хабиб — нет

Популярный американский боец ММА и телекомментатор Чел Соннен в интервью BloodyElbow негативно отозвался о самбо, как о боевом искусстве. Однако, по мнению Чела, это не делает плохим бойцом одного из главных пропагандистов самбо в мире Хабиба Нурмагомедова.

«Самбо отстой и всегда было отстоем, — уверен Соннен. — И я не верю, что Хабиб — самбист. Я думаю, он просто хочет отдать должное самбо. Я верю, что у него есть навыки, которым его обучили в Дагестане, и он получил их на борцовском ковре. В истории нашего спорта не было ни одного бойца, который бы имел превосходство над своими противниками благодаря навыкам самбо. Это отстой, причём совершенно не реальный. Это фальшивый спорт».

«На самом деле я сейчас получаю удовольствие, разом оскорбляя кучу людей. Пусть эти нытики рыдают. Самбо отстой, но Хабиб — нет, потому что он только притворяется самбистом».

Напомним, что 7 апреля на UFC 223 в Бруклине (США) Нурмагомедов поборется с Тони Фернюсоном за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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