Ещё
Чел Соннен: Самбо — отстой, но Хабиб — нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чел Соннен: Самбо — отстой, но Хабиб — нет 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Популярный американский боец ММА и телекомментатор Чел Соннен в интервью BloodyElbow негативно отозвался о самбо, как о боевом искусстве. Однако, по мнению Чела, это не делает плохим бойцом одного из главных пропагандистов самбо в мире Хабиба Нурмагомедова.
«Самбо отстой и всегда было отстоем, — уверен Соннен. — И я не верю, что Хабиб — самбист. Я думаю, он просто хочет отдать должное самбо. Я верю, что у него есть навыки, которым его обучили в Дагестане, и он получил их на борцовском ковре. В истории нашего спорта не было ни одного бойца, который бы имел превосходство над своими противниками благодаря навыкам самбо. Это отстой, причём совершенно не реальный. Это фальшивый спорт».
«На самом деле я сейчас получаю удовольствие, разом оскорбляя кучу людей. Пусть эти нытики рыдают. Самбо отстой, но Хабиб — нет, потому что он только притворяется самбистом».
Напомним, что 7 апреля на UFC 223 в Бруклине (США) Нурмагомедов поборется с Тони Фернюсоном за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Читайте также: Нурмагомедов: Мой бой с Фергюсоном — самый важный в UFC  Источник: FightTime
Vringe.com: последние новости
Анонс WWFC 10 в Киеве: три титула на кону Видео боя: Александр Волков — Фабрисио Вердум Вердум рассказал, почему проиграл Волкову
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следующий после Скрипаля: в США боятся за Родченкова127
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл17
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой104
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение