Нурмагомедов: после меня чемпионом в лёгком весе станет Махачев

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о перспективах в UFC своего одноклубника Ислама Махачева , заявив, что в будущем он может стать чемпионом промоушна в лёгком весе.

«На 90% следующий бой Махачева уже согласован, назначен и соперник. Я не хочу называть его имя. Наверняка, встреча состоится до Рамадана. Вообще же, у нас очень большие планы на Махачева. Думаю, что после меня он будет чемпионом в лёгком весе. В этом году в наши планы входит попадание в топ-15, к концу следующего года он должен стать претендентом на титул.

Сейчас он подходит к тому возрасту, когда начинаются травмы, потому надо себя беречь и грамотно подходить к поединкам", — рассказал Нурмагомедов в интервью размещённом на YouTube-канале Khabib com.