СМИ: чемпион UFC Кормье завершит карьеру в следующем году

ТАСС , 28 марта. Американский боксер Даниэль Кормье , который является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, завершит карьеру в следующем году. Слова спортсмена приводит портал Bloodyelbow.com.

"Я не хочу терпеть какие-то неоправданные поражения под конец своей карьеры. Не собираюсь быть боксером, который пытается проверить себя на прочность. Еще давно мы вместе с семьей решили, что я закончу карьеру в возрасте 40 лет, жена говорила, что я не смогу уйти, но я подумал, что буду придерживаться первоначального плана", — сказал Кормье.

Американец, которому в марте исполнилось 39 лет, начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля. В составе сборной США Кормье принимал участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг. В 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.