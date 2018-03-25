Флойд Мейвезер и Энтони Джошуа собираются драться в UFC.

Боксёры всё чаще задумываются о переходе в ММА.

Последние новости из мира бокса и ММА заставляют нас вернуться к подзабытой теме боёв-кроссоверов. Почти каждый день в Сети появляются цитаты звёзд бокса, обещающих ворваться в мир смешанных единоборств.

Однажды такое уже было. 28 августа 2010 года звезда ринга Джеймс Тони решил попробовать себя в ММА, согласившись на бой с бывшим чемпионом UFC Рэнди Кутюром. Поединок закончился разгромным поражением Тони: Кутюр, воспользовавшись борцовскими навыками, за считанные секунды перевёл гостя из бокса на настил и провёл удушающий. Видимо, по прошествии времени многие коллеги Джеймса позабыли о том дне в истории боевых видов спорта. Сегодня некоторым боксёрам не мешало бы пересмотреть поединок Кутюра и Тони в клетке, прежде чем самим решаться ступить в октагон. Флойд Мейвезер-младший

Пожалуй, дальше остальных боксёров в продвижении себя в качестве бойца ММА зашёл Флойд Мейвезер . Непобеждённая легенда ринга делает всё, чтобы и после окончания карьеры о ней не забывали. Всё началось с эпического противостояния Флойда с главной звездой ММА Конором Макгрегором в августе прошлого года. На одной из пресс-конференций к тому бою Мейвезер пообещал дать ирландцу реванш в клетке, чтобы всё было честно. Но значения этим словам никто, естественно, не придал.

Однако после победы в «Денежном бою» Флойд решил вернуться к теме рематча. Со стороны Младшего посыпались вызовы и угрозы освоить основы борьбы. Флойд даже выложил ролик, в котором он разминаясь заходит в клетку.

Тут же в его окружении нашлись люди, утверждающие, что Мейвезер уже не один год готовится к выступлениям в клетке. Сам боксёр недавно оценил собственные навыки в борьбе на 7 по 10-балльной шкале. А теперь ещё и чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли подключился к теме. Ти-Вуд якобы собирается собственноручно приступить к подготовке Мейвезера для его дебюта в клетке. По словам Вудли Флойд вполне способен освоить базовые элементы борьбы, которых ему хватит, чтобы не оказаться на земле в первые мгновения схватки. А ударка у Флойда, дескать, и так имеется.

Свежее высказывание чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя прекрасно описывает всю эту ситуацию: «Вудли отличный парень, но очень много разговаривает. Он постоянно говорит сам и любит, чтобы говорили о нём. Поэтому он всё время светится на TMZ. Вся это история с Мейвезером и смешанными единоборствами — пустой трёп. Вудли постоянно пишет в „Твиттере“ о своих комментариях для TMZ. Брат, ты чемпион UFC или репортёр TMZ». Энтони Джошуа

Самый звёздный супертяжеловес планеты никогда не отличался склонностью к эпатажным высказываниям. Потому слышать от Джошуа мысли о возможном переходе в UFC было странно. До поры до времени имя британца упоминалось в контексте ММА другими людьми. В большей степени дебют Джошуа в клетке продвигал чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич . Боец даже был готов сам выйти в Энтони в ринг. Как и другой тяжеловес из клетки Фрэнсис Нганну

Однако теперь, за неделю до поединка Джошуа — Паркер, Энтони вдруг решил обозначить свой интерес к переходу в ММА ради кассового кроссовера: «Я на сто процентов готов работать с Даной Уайтом. У меня отличные рабочие отношения с нынешним промоутером Эдди Хирном, который сам открыт к сотрудничеству с президентом UFC. Если интерес Уайта будет реальным, то я уверен, что мы с Дэной сможем организовать отличные поединки и заработать неплохие деньги на этом».

Встык с этим высказыванием СМИ распространили информацию о сумме контракта, который UFC готовит для Джошуа. Речь о сумме в полмиллиарда долларов — именно столько готовы заплатить боссы Абсолютного Бойцовского Чемпионата, чтобы заполучить британца. Правда, в этой новости не было и слова о возможном переходе Джошуа в смешанные единоборства. Дело в том, что президент UFC Дана Уайт решил вернуться к промутерскому бизнесу в боксе. Именно с него когда-то началась карьера самого успешного управленца в смешанных единоборствах.

Украинский боксёр не обещал перейти в ММА, хотя ему пытались приписать такое намерение. Всё началось с этого поста Ломаченко в «инстаграм».

На видео Василий выполняет довольно сложный бросок, показывая свои умения в борьбе. Спустя какое-то время после этого фанаты на полном серьёзе стали обсуждать возможный переход Ломаченко в ММА. Тут же люди вспомнили о былых спаррингах украинского боксёра с чемпионом UFC в легчайшем весе и Ти Джеем Диллашоу.

Сам же Ломаченко где-то год назад вызывал на бой по правилам бокса Конора Макгрегора. Правда, позже Василий объяснил, что это была шутка и вместе с тем выразил готовность потренировать ирландца перед его боем с Мейвезером. Когда же украинца напрямую спрашивали о возможности сменить ринг на клетку, Василий отвечал, что ММА — сложный вид спорта, который требует долгой и серьёзной подготовки.

Однако стоит отметить, что Ломаченко — один из немногих боксёров, действительно способных со временем переквалифицироваться в бойца-универсала. Василий — человек тысячи талантов. Его отец Анатолий Николаевич прививал сыну любовь к самым разным видам спорта — среди них была и борьба. Так что если Хайтеку надоест издеваться над соперниками в ринге, он вполне может попробовать сделать то же самое с кем-то уже в октагоне.

Джервонта Дэвис

Протеже Флойда Мейвезера перенял от легендарного боксёра немало повадок. Одна из них — пустые обещания переступить порог октагона и всех там уничтожить. Джервонта Дэвис — один из самых талантливых боксёров своего дивизиона, который в отличие от того же Флойда (позднего, во всяком случае) побеждает в ярком стиле. Последний раз Танк выступал на ивенте, главным событием которого стал кроссовер Мейвезер — Макгрегор. Дэвис тогда победил Франсиско Фонсеку, умудрившись при этом потерять чемпионский пояс по версии IBF. Дело в том, что Джервонта не сумел уложиться в лимит второго полулёгкого веса, а это обязательное условие чемпионского боя.

Видимо, в тот вечер идея поучаствовать в поединке с представителем другого вида спорта и родилась в голове Дэвиса. Только Джервонта почему-то захотел попробовать себя на месте Макгрегора — то есть, отправиться на территорию соперника.

Об этом молодой боксёр написал в своём «твиттере» 11 марта. «Думаю, я хочу драться в UFC», — вдруг решил Дэвис. На это сообщение отреагировали некоторые бойцы ММА, в числе которых были Макс Холлоуэй , назвавший Джервонту комиком, и Джимми Ривера, выразивший готовность принять Дэвиса в новом виде спорта. На этом история с переходом Танка в ММА закончилась.

Боксёр, проводивший Флойда Мейвезера-младшего из большого бокса, также заявлял о желании перейти в смешанные единоборства. Андре Берто оставил послание Дане Уайту через пару дней после боя Мейвезер — Макгрегор: «Я хочу их всех! Дана Уайт, ты знаешь, что моя семья давно связанна с ММА. Я готов выступить в UFC. Позвони мне, Дана Уайт. Я стану первым человеком, который стал чемпионом и по боксу, и в UFC».

Семья Андре Берто и правда имеет отношение к смешанным единоборствам. Отец боксёра Дисэл Берто был бойцом ММА и даже поучаствовал в юбилейном 10-м турнире UFC. Вот только успешной карьеру Берто-старшего не назовёшь — Дисэл трижды выходил в клетку и каждый из боёв проиграл.

Возможно, подумав о наследственности, Андре Берто передумал вновь просить босса UFC о контракте на бой в клетке. Либо боксёр решил повременить с реализацией этого плана.