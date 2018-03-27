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Флойд Мэйвезер: я дебютирую в ММА в 2018 году
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Флойд Мэйвезер: я дебютирую в ММА в 2018 году 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американский боксер Флойд Мэйвезер сообщил, что планирует начать карьеру бойца смешанных боев уже в нынешнем году. По признанию американца, он уже активно тренируется для того, чтобы дебютировать в ММА.
"Я начал подготовку к началу своей карьеры в ММА, — сказал Мэйвезер, которого цитирует "Советский спорт" со ссылкой на Fighthype. — Пока мне необходимо поработать над выносливостью, но, думаю, что я дебютирую в октагоне в этом году. На данный момент я уже являюсь главной звездой ММА, и Конор Макгрегор следит только за мной. Однако наш с ним поединок не гарантирован, ведь я намерен драться в полулегкой весовой категории".
Напомним, что ранее Мэйвезер долгое время отрицал свою переквалификацию из боксера в бойца смешанного стиля, однако позже все-таки заявил, что хочет получить лицензию бойца ММА. Кроме того, ожидается, что предполагаемым соперником Мэйвезера станет ирландец Макгрегор.
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